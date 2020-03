Coronavirus: l’appello ai giovani dell’assessore Facchetti VIDEO

Un appello ai più giovani che, ancora oggi, sembrano non aver compreso l’importanza di stare a casa. O almeno, alcuni l’hanno capito benissimo, mentre altri non si sono resi conto della situazione. Sul tema è intervenuto anche l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Chiari, Chiara Facchetti con un appello.

Nel frattempo le Botteghe di Chiari si sono attivate per le consegne a domicilio e sono state attuate politiche per gli anziani.

Coronavirus: l’appello ai giovani

Stare a casa è meglio. Protegge noi stessi e i nostri cari. Rimanere nelle nostre abitazioni il più possibile e muoversi solo per fare la spesa e andare al lavoro, permette al virus di rallentare nella sua espansione. Per spiegare meglio questa cosa ai giovani sono intervenute moltissime star, attori e influencer: Chiara Ferragni e Fedez, per esempio, hanno lanciato anche una campagna di raccolta fondi per la terapia intensiva.

A Chiari invece è stato l’assessore alle Politiche giovanili, Chiara Facchetti, a rivolgersi ai concittadini con un messaggio.

Voglio chiedervi un favore, state a casa. Abbiamo visto che siete in troppi nei parchi, nei bar e alla piastra di basket. Mettete a rischio la vostra salute, quella dei vostri amici, dei genitori e dei vostri nonni. All’ospedale purtroppo non c’è posto per tutti, sono saturi. Vi chiediamo un attimo di responsabilità. Se collaboriamo tutti ce la possiamo fare.

Le iniziative del Comune

Diverse sono le inziative intraprese dal Comune di Chiari in questi giorni. Le Botteghe di Chiari si sono inoltre adoperate per portare la spesa e quant’altro a domicilio e anche per gli over 65 sono state studiate diverse possibilità.

Il comunicato di Chiari Farma

Chiari Farma comunica che, da martedì 10 marzo, sarà possibile accedere alla consegna dei farmaci a domicilio, secondo le seguenti modalità. Il servizio sarà esclusivo per i cittadini in quarantena, gli anziani, con età superiore ai 75 anni, e le persone disabili; sarà attivo il seguente numero per la prenotazione dei farmaci: 3890220798. Sarà attivo dalle 8 alle 10 e dalle 16 alle 18 dal lunedì al venerdì.

I cittadini, dopo aver prenotato il servizio telefonicamente dovranno preparare le ricette dei farmaci con la tessera sanitaria, in busta chiusa, per la consegna al personale autorizzato, dalle 10 alle 12, sull’uscio di casa, possibilmente muniti di mascherina. Lo stesso avverrà per la consegna. Il personale svolgerà il servizio munito di guanti e mascherina. Il servizio di consegna sarà effettuato nell’arco della giornata oppure il giorno seguente, a partire dalle 16, compatibilmente con il numero delle prenotazioni ad eccezione della consegna urgente dei farmaci.

