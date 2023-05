Cade dal tetto mentre fa dei lavori, non ce l'ha fatta il 74enne Luigi Sbardellati. E' successo martedì 23 maggio a Castrezzato, in via Campagna.

Tragedia

Non ce l'ha fatta Luigi Sbardellati, il 74enne di Castrezzato che martedì 23 maggio era stato soccorso dopo una caduta mentre si trovava sul tetto della sua abitazione. Le sue condizioni erano apparse gravissime fin da subito e, nei giorni scorsi, era già stata dichiarata la morte celebrale. Oggi è stato dichiarato il decesso e sono stati asportati gli organi. Il suo funerale si terrà lunedì alle 15.

Caduta

Il 74enne era salito sul tetto della propria abitazione per effettuare dei lavori alla copertura, quando all'improvviso è precipitato. Un volo di almeno sette metri fino all'urto con il terreno, che ha subito allarmato i presenti. L'uomo era subito stato soccorso dai volontari dell'ambulanza di Trenzano, dall'auto medica e dall'elisoccorso, atterrato nei campi adiacenti la casa dell'anziano. Era stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.