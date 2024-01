L’anno nuovo ha portato purtroppo alla chiusura della storica edicola «La Torre», collocata esattamente accanto alla torre civica del paese, nel centro storico di Castrezzato.

E’ finita l’era dell’edicola "La Torre"

Una decisione sofferta, ma necessaria, «frutto» del periodo e dell’incertezza verso il futuro che ormai si sta attanagliando su moltissime piccole realtà locali. Avviata il primo aprile 1928 (questa è la data che compare sui documenti della Camera di Commercio di Brescia) da Leone Treccani, l’edicola ha iniziato la sua attività come rivendita di giornali e riviste, cartoleria e libreria ed è sempre stata per tutti questi anni un punto di riferimento per il paese.

Dopo il mitico Leone, che a quei tempi si recava personalmente prima in bici e poi in Vespa alla stazione di Chiari, dove i giornali arrivavano con il treno da Brescia, dapprima è subentrata la figlia Liliana, con la quale hanno sempre collaborato i due fratelli e le cognate - hanno raccontato i titolari - La gestione poi, per sopraggiunti limiti di età, è passata alla nipote Silvia e, dal 2002 è subentrato nella gestione Mauro, marito di una nipote di Leone, che ha affiancato la suocera Laura, da sempre presente in negozio.

Nella sua gestione Mauro Rubagotti, con la sua vivace simpatia e genuina cordialità, ha saputo costantemente offrire per ben 22 anni un buon servizio alla comunità che ha sempre potuto acquistare giornali, riviste, libri, oltre che a numerosi e apprezzati articoli dedicati ai bambini e ai ragazzi.

Al termine dello scorso anno, dopo un’attenta valutazione, è stata presa la sofferta decisione di chiudere l’attività - hanno spiegato - Le mutate condizioni della diffusione della stampa, il lento e costante calo dei lettori dei quotidiani hanno reso incerto il futuro dell’edicolante e posto dubbi sulle prospettive future..

e questo ha indotto Mauro e Laura alla decisione di chiudere la storica edicola.

Il saluto

Nelle ultime settimane c’è stato un costante passaggio di persone: un movimentato andirivieni di clienti vecchi e nuovi che sono passati in negozio a salutare, alcuni ringraziando e apprezzando il lavoro svolto, altri raccontando aneddoti e fatti di ciò che per loro, nel passato e nel presente, ha rappresentato questa attività particolare, punto di riferimento e di ritrovo quotidiano, di informazione, ma anche di accogliente ascolto.

Un’altra attività di grande tradizione chiude i battenti "segno evidente della complessità nella gestione dei negozi di vicinato e delle mutate condizioni del commercio al dettaglio nei piccoli paesi" che forse, invece, andrebbe preservato con ogni forza possibile.