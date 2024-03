Aldo Barucco è il terzo candidato ufficialmente in corsa alle elezioni amministrative di giugno. La sua è una candidatura civica, sostenuta da una lista senza alcun simbolo di partito e che sarà rappresentata da un logo e un nuovo nome che ancora non è stato svelato.

Barucco scende in campo con la sua civica

Quello di Barucco si aggiunge ai nomi tra i quali i castrezzatesi potranno scegliere come guida del paese per i prossimi cinque anni. Nel 2019 si era presentato a seguito del passaggio di testimone dell’ex sindaco uscente, Gabriella Lupatini, e in questi anni ha potuto implementare ulteriormente le sue conoscenze.

Dopo l’esperienza dei 5 anni trascorsi in Consiglio comunale come capogruppo del centrodestra in opposizione (con Centrodestra Castrezzato, ndr), ed aver constatato le esigenze del paese, ho deciso, con il supporto di una squadra di persone motivate, di rimettermi in gioco e di creare una proposta concreta e positiva per Castrezzato - ha ribadito il candidato - Sono sostenuto da un gruppo con riconosciute competenze professionali necessarie per affrontare le sfide importanti che si presenteranno, e che condivide la mia dedizione al servizio. Negli incontri che abbiamo avuto ho constatato che c'è complementarità, grande entusiasmo, serietà e una grande voglia di migliorare il nostro paese.

La presentazione

Poi non è mancata una breve presentazione anche se ormai Barucco è ben noto in città:

Ho 48 anni, sono sposato con una figlia - ha ribadito - Mi sono laureato in Storia e ho un Master in Marketing e Relazioni Commerciali Internazionali. Dopo aver ricoperto incarichi manageriali in ambito commerciale per diverse aziende, attualmente ho intrapreso l’attività di libero professionista sempre nel contesto del settore industriale.

Il futuro

Ancora nessuna anticipazione sul programma così come sui componenti che rappresenteranno la lista civica a sostegno di Barucco, ma la squadra è al lavoro da diversi mesi e non manca la voglia di fare.

«Il programma sarà sostenibile, anche alla luce dell'esperienza che ho condiviso e maturato tra i banchi del Consiglio comunale - ha proseguito il candidato - Un'opposizione corretta e puntuale che mi ha dato modo di conoscere le problematiche più difficili di Castrezzato e di avvicinarmi alle complesse dinamiche dell'attività amministrativa».

Infine, non sono mancate le intenzioni e le modalità con le quali la compagine si è approcciata a questa nuova sfida: