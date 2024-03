Doppio evento per la Lega di Castrezzato: oltre alla sede arriva anche il candidato sindaco

Neanche la pioggia è riuscita a fermare l'inaugurazione della nuova sede politica della Lega a Castrezzato, in via Cesare Battisti: un doppio evento perché il taglio del nastro è stato anche l'occasione per presentare il candidato sindaco che trainerà la coalizione di Lega, Fratelli d'Italia e Lombardia Ideali verso le amministrative di giugno: è Angelo Zerbini.

Lega: oltre alla sede arriva il candidato sindaco

“È un piacere vedere tanti cittadini interessati alla politica; questo è un primo passo per avere un governo di centro-destra a Castrezzato, che da tempo mancava”, ha esordito il segretario della Lega Angelo Chiari, presente alla cerimonia assieme agli esponenti del partito: tra i tanti Roberta Sisti (segretaria provinciale), Floriano Massardi (consigliere della regione Lombardia), Ilaria Comina, Matteo Lapini, Massimo Garibotti, Eva Vezzoli e Lorenzo Messali, oltre a due rappresentanti di Fratelli d'Italia, Flavio Galli e Donatella Enoli, che correrà assieme al Carroccio.

“I cittadini di Castrezzato hanno bisogno di essere ascoltati, è su questo che si costruisce un programma, sulle necessità della gente”, ha messo in chiaro la Sisti, seguita dalle dichiarazioni della Vezzoli: “Angelo è la persona giusta al momento giusto; capace, che sa fare squadra, competente e soprattutto in contatto diretto coi cittadini: questo è ciò che conta di più”.

Parola poi al candidato sindaco.

“Non mi aspettavo questa candidatura, anche se sono più che sicuro di poter svolgere l’incarico - ha commentato Zerbini - Ho a fianco persone molto valide e quando si possiedono collaboratori competenti fare politica diventa più facile. Sono molto contento della partecipazione di questa mattina, e di vedere molti giovani tra i presenti: il nostro obiettivo è la comunicazione e il dialogo con tutti i cittadini, di tutte le età”