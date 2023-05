Cade sul tetto di casa mentre fa dei lavori: grave un 74enne. E' successo verso le 16 a Castrezzato, in via Campagna.

Cade sul tetto di casa mentre fa dei lavori, grave un 74enne

Era salito sul tetto della propria abitazione per effettuare dei lavori alla copertura, quando all'improvviso è precipitato. Un volo di almeno sette metri fino all'urto con il terreno, che ha subito allarmato i presenti. La vittima è un 74enne, subito soccorso dai volontari dell'ambulanza di Trenzano, dall'auto medica e dall'elisoccorso, atterrato nei campi adiacenti la casa dell'anziano.

Le sue condizioni sono parse fin da subito gravi: il 74enne è stato eli trasportato in ospedale in codice rosso. Nel frattempo i carabinieri di Castrezzato, giunti sul posto, hanno chiuso la strada per garantire le operazioni di soccorso in sicurezza.

Il trasporto

Il 74enne, residente appunto a Castrezzato, è stato trasportato in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Non sembrerebbe in pericolo di vita nonostante le condizioni restino gravi. Sembrerebbe infatti che, precipitando dal tetto, abbia riportato un trauma toracico e facciale.