Bagnolo Mella piange l'ex vice sindaco Ermanno Lancini.

Addio ad Ermanno Lancini

"Ha dedicato la sua vita alle problematiche del paese. Era un grande uomo, una persona lungimirante che è stato un esempio per tanti". Con queste parole alcuni amici e colleghi hanno voluto salutare Ermanno Lancini, scomparso questa mattina a 70 anni. Lancini, per oltre trent'anni ha fatto parte della vita politica di Bagnolo Mella, e ha ricoperto tra gli altri il ruolo di vice sindaco, assessore e consigliere comunale.

In tanti già hanno voluto esprimere parole di cordoglio per la sua scomparsa. I funerali, per l'ultimo saluto, avranno luogo mercoledì alle 15 nella parrocchiale del paese.