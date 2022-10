Inaugurato il nuovo campo da calcio in sintetico

Inaugurato a Bagnolo Mella il nuovo campo da calcio in sintetico.

Inaugurazione del nuovo campo

E' stato inaugurato oggi, domenica 9 ottobre, il nuovo campo da calcio in sintetico di via Lizzere.

A partire dalle 14.45, infatti, è andata in scena l’inaugurazione di questa rinnovata struttura. “Avevamo una carenza di campi di calcio – hanno spiegato il sindaco Pietro Sturla e l'assessore allo Sport, Carla Olivari – Qui c'era un campo in sabbia e allora abbiamo deciso di metterci mano: abbiamo dovuto ricostruire tutto il fondo, ma siamo soddisfatti del risultato finale”. La festa per l’inaugurazione del campo di via Lizzere risistemato e ristrutturato non si è limitata però a questi momenti ufficiali. In effetti il pomeriggio ha dedicato la meritata attenzione anche al movimento bagnolese del calcio femminile, una realtà che vanta una lunga tradizione e che punta a ritrovare entusiasmo e fiducia per il futuro sotto la rinnovata egida della Fionda. “La nostra Amministrazione ha fortemente voluto ristruttura questa struttura che riserverà un meritato occhio di riguardo al movimento del calcio femminile, visto come esempio concreto e fertile di sport per tutti, per socializzare e per educare le nuove generazioni – ha continuato il sindaco Sturla, in un messaggio Ringraziamo le “pioniere” che hanno fatto nascere questo sport a Bagnolo e tutte le persone che hanno pensato di far ripartire questa avventura sportiva che rende orgogliosa tutta la nostra comunità”.