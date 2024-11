Da Chiari fino al Parlamento Europeo per un mondo libero dalla povertà estrema

Da Chiari al Parlamento Europeo per lottare per un mondo libero dalla povertà estrema. Lei è Rebecca Prudenziati, attivista locale e Youth Ambassador di ONE Campaign proveniente da Chiari, è stata al Parlamento Europeo per chiedere ai leader europei di aumentare gli aiuti dell’UE e garantire che l’Unione Europea faccia la sua parte nella lotta contro la povertà estrema.

La clarense è stata accompagnata da oltre 30 altri Youth Ambassadors di ONE Campaign provenienti da Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi e Belgio.

ONE è una ONG internazionale sostenuta da oltre 8.5 milioni di persone che svolge attività di sensibilizzazione e di lobby per porre fine alla povertà estrema e alle malattie prevenibili, in particolare in Africa. I 30 giovani attivisti contro la povertà, rappresentanti 9 nazionalità, negli scorsi giorni hanno incontrato a Bruxelles i membri del Parlamento Europeo (MEP) di diversi gruppi politici.

Tutti insieme, hanno chiesto ai parlamentari di aumentare gli aiuti nel bilancio settennale dell’UE per garantire che l’UE rimanga leader nella lotta contro la povertà estrema: un bilancio a lungo termine che determinerà se l’UE è seriamente intenzionata a mantenere i propri impegni per porre fine alla povertà entro il 2030. Gli Youth Ambassadors sono sostenuti da oltre 36.000 cittadini europei che chiedono ai leader dell’UE di incrementare gli aiuti che salvano vite.