Due nuovi servizi all'Asst Franciacorta: la Sc Cure Primarie e la SSD Disabilità.

Asst Franciacorta: due nuovi servizi

Asst Franciacorta annuncia due nuovi servizi di raccordo tra ospedale e territorio di particolare importanza per l'organizzazione sanitaria locale: la SC Cure Primarie e la SSD Disabilità.

"La SC Cure Primarie è la colonna portante della sanità territoriale con la gestione e il coordinamento dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri e la Continuità Assistenziale - ha dichiarato Alessandra Bruschi, direttore generale Asst Franciacorta - mentre la SSD Disabilità rappresenta un passo avanti nell’attenzione e nel supporto alle persone fragili, all’interno della sperimentazione del nuovo “Progetto di Vita” previsto dal Decreto Legislativo n. 62 del 2024 di cui Brescia è tra le 9 province selezionate dal Ministro Alessandra Locatelli. L’obiettivo è semplificare l’accertamento dell’invalidità civile e superare la frammentazione dei servizi a favore di una visione di futuro della persona con disabilità”

SC Cure Primarie

La Struttura Complessa (SC) Cure Primarie è stata istituita con la riforma del 2021, che ha trasferito le competenze da ATS alle ASST. Il settore si occupa della gestione e del coordinamento degli MMG (156), dei PLS (30) e della CA (Continuità Assistenziale, ex guardia medica), garantendo un’organizzazione funzionale per i pazienti in tutto il territorio di competenza di ASST Franciacorta.

Dall’1 aprile 2025 la guida della SC Cure Primarie è stata affidata a Raffaella Chiappini, medico nefrologo con una solida esperienza sia nell’ambito dei Distretti che nelle Cure Primarie. La sua competenza sarà fondamentale per potenziare la rete dei professionisti sanitari e migliorare l’accesso ai servizi per i cittadini del territorio.

“Ho conosciuto ASST Franciacorta nel 2023 in qualità di Direttore di Distretto, affacciandomi su un territorio che avevo già esplorato durante la mia esperienza in ATS. Ho toccato con mano la produttività del territorio e delle persone che lo vivono, trovando terreno fertile. Andare via è stato difficile, ma sono tornata con tanta voglia di fare in questo ruolo. Sono davvero felice di poterlo fare in un momento dove c’è effettiva necessità di lavorare insieme per costruire una rete” - ha spiegato la dottoressa Raffaella Chiappini, Direttore della SC Cure Primarie.

SSD Disabilità

Con l’approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale da parte di Regione Lombardia, nel 2024, nasce la Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) Disabilità, un’unità operativa dedicata esclusivamente alla Disabilità che integra percorsi sociali e socioassistenziali territoriali con quelli sociosanitari.

A guidare questa nuova realtà sarà Maria Grazia Trussardi, psicologa con esperienza ventennale nel settore.

La sua competenza e il suo impegno saranno fondamentali per il coordinamento delle unità erogative all’interno delle Case di Comunità, garantendo una rete di servizi efficiente e integrata con gli ambiti territoriali.