Contro i femminicidi Chiari alza la testa: chiavi in aria per Sara Sula e Ilaria Campanella

In piazza, di nuovo, contro i femminicidi e contro la violenza di genere, e per "fare rumore" in memoria di Ilaria Sula e di Sara Campanella. Si stanno moltiplicando in questi giorni le manifestazioni in tutta Italia, dopo i due recenti femminicidi avvenuti a Messina e a Roma. Anche Chiari farà la sua parte: domattina, 6 aprile, dalle 11 la "Rete di Daphne" sarà in piazza delle Erbe per un momento di riflessione e di protesta simbolica.

Perché le chiavi agitate in aria

Come già successo in diverse altre manifestazioni in tutta Italia, la protesta simbolica passa attraverso lo sventolamento in aria di un mazzo di chiavi, provocando un tintinnio. Il significato del gesto tende a ribadire come nella stragrande maggioranza dei casi, i femminicidi avvengono per mano di compagni, mariti, o conviventi, spesso dopo il termine di una relazione. Insomma: non da sconosciuti, ma da persone che potrebbero avere in tasca "le chiavi di casa" della vittima. Anche a Chiari le organizzatrici della manifestazione di domani invitano a "portare il vostro mazzo di chiavi per fare rumore insieme".

"Per tutte le persone che in questi giorni e non solo si sentono toccatə da eventi come questi e per chi sostiene la lotta contro la violenza di genere - scrivono gli organizzatori de La Rete di Daphne - Per chi è convintə che l' obiettivo da raggiungere sia la consapevolezza del fatto che ciò che accade è sistemico in quanto prodotto di una cultura, quella patriarcale, e che per questo le cose potranno cambiare solo se il cambiamento sarà culturale e passerà attraverso il modo in cui abitiamo questo modo: le parole che scegliamo, gli atteggiamenti che assumiamo, ciò in cui crediamo. Abbiamo pensato di far sentire anche la nostra voce e dare prova di come quello che sta accadendo non sia normale, non debba esserlo e che ci sono alternative che vanno però costruite e condivise".

Manifesti contro la violenza a Chiari

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Nel frattempo, a Chiari sono stati affissi dei manifesti di protesta, richiamanti slogan contro il patriarcato e contro la violenza di genere.

L'appuntamento è per domani mattina alle 11 in piazza delle Erbe.