Giornata Mondiale della Salute, gli eventi di Asst Franciacorta.

Asst Franciacorta, gli eventi della Giornata Mondiale della Salute

La Giornata Mondiale della Salute, ricorre come ogni anno il 7 aprile: un'occasione per riflettere sull'importanza della Salute e del Benessere per tutti. Istituita dall'Organizzazione mondiale della Salute (OMS) nel 1948, rappresenta un momento importante per sensibilizzare su temi vitali legati alla salute globale e promuovere azioni concrete che possano migliorare la vita delle persone.

Asst Franciacorta rinnova il proprio impegno per garantire benessere e assistenza di qualità a tutti i cittadini:

"Insieme, celebriamo la forza della prevenzione, dell’innovazione e della cura, pilastri fondamentali per costruire un futuro più sano e solidale. Ecco le iniziative sul territorio ad accesso libero e su prenotazione".

CHIARI (BS) – CENTRO VACCINALE presso Ospedale di Chiari

7 aprile 2025 – dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Vaccinazioni dedicate ai soggetti fragili e nati dal 1952 al 1960

12 aprile 2025 – dalle ore 13.00 alle ore 17.00

OPEN DAY VACCINALE Pneumococco – Papilloma Virus (HPV) – Anti tetano Difterite Pertosse – Herpes Zoster (Fuoco di Sant’Antonio)

COUNSELING PROMOZIONE DELLA SALUTE E STILE DI VITA AL FEMMINILE E PREVENZIONE DELLA CURA DEL PAVIMENTO PELVICO dedicato alla popolazione femminile maggiore di 18 anni

ISEO (BS) – CASA DI COMUNITA’

10 aprile 2025 – dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00

Vaccinazioni dedicate ai soggetti fragili e nati dal 1952 al 1960

PALAZZOLO S/O (BS) – CENTRO VACCINALE, Via Lungo Oglio Cesare Battisti 29

12 aprile 2025 – dalle ore 13.00 alle ore 17.00

OPEN DAY VACCINALE Pneumococco – Papilloma Virus (HPV) – Anti tetano Difterite Pertosse – Herpes Zoster (Fuoco di Sant’Antonio)

Maggiori info

Inoltre è disponibile il materiale informativo per la promozione di uno stile di vita salutare, da una sana e corretta alimentazione, alle attività dei Gruppi di Cammino alla prevenzione attraverso gli screening alla pagina https://tinyurl.com/4teascte