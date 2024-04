"Youth Ambassador" per garantire a tutti un futuro equo e dignitoso: lei è la 23enne Rebecca Prudenziati giovane attivista clarense, impegnata a condurre attività di campagna ed advocacy con «ONE Campaign», un’organizzazione co-fondata da Bono degli U2 che si occupa di salute globale e lotta alla povertà.

Rebecca Prudenziati nella ONE Campaign fondata da Bono

La Ong ONE Campaign, co-fondata da Bono per porre fine alla povertà estrema, ha selezionato la clarense come «Youth Ambassador» per chiedere ai candidati alle elezioni europee di assicurare un futuro equo e dignitoso per tutti e ovunque. ONE, infatti, lavora con l'Africa per porre fine alla povertà estrema in modo che si possano sempre avere le medesime opportunità. Gli "Youth Ambassadors" fanno parte del programma di attivisti globali, un gruppo di oltre 1.000 volontari dinamici, appassionati di sviluppo sostenibile, che si battono per ottenere politiche migliori, finanziamenti più consistenti e un maggiore impegno su questioni che contribuiscono a sradicare la povertà. Questi sono selezionati attraverso un processo di candidatura competitivo e sono un mix di giovani professionisti dinamici, leader locali e membri di altre reti di attivisti locali e globali.

Il programma è un'opportunità di volontariato rivolto ai giovani che desiderano sviluppare competenze e conoscenze nel campo della giustizia climatica, delle elezioni e della salute globale: ciò che richiedono è l’impegno per affrontare le sfide globali.

La scorsa settimana, 30 giovani attivisti da tutta Italia si sono ritrovati a Roma per seguire due giorni di formazione sulle attività che si svolgeranno durante l’anno. I protagonisti del progetto, nei prossimi mesi chiederanno ai candidati alle Europee di impegnarsi «a sostenere i finanziamenti per porre fine alle malattie prevenibili, combattere la crisi climatica e garantire un futuro in cui il luogo in cui si vive non determini la possibilità di sopravvivere». La candidata per i Verdi Benedetta Scuderi ha già firmato e supportato la dichiarazione d’intenti.

Insieme ad altri quasi 200 giovani provenienti da Francia, Belgio, Germania e Paesi Bassi, gli italiani «useranno la loro voce per chiedere alla prossima generazione di decisori politici dell'Unione Europea di impegnarsi a dare priorità agli investimenti nella salute e nel pianeta per offrire un futuro equo e dignitoso per tutti», ha spiegato Emily Wigens, direttrice EU di ONE Campaign.

La biografia di Rebecca

Da sempre vicina a questo tipo di tematiche, Rebecca Prudenzati, laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali alla Cattolica di Milano, ha poi frequentato il Master in International Cooperation (Development-Emergencies) presso l’Istituto per gli Studi di Politica internazionale (ISPI). Dopo una prima esperienza in una Ong con sede a Milano, ma che opera in Africa, si è avvicinata a One (rimanendo così nello stesso ambito).