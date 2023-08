Cinquant'anni di Aido: in marcia sulla Via delle Sorelle per diffondere il dono

In cammino per 130 km per celebrare mezzo secolo di impegno per la vita e diffondere la cultura del dono. La bella e ambiziosa iniziativa è nata da un idea del gruppo Aido di Coccaglio e del suo instancabile presidente, Lino Lovo: patrocinata dall'associazione nazionale e regionale, oltre che dalle sezioni di Bergamo e Brescia. La staffetta solidale è partita ieri, venerdì 4 agosto 2023, e vedrà volontari e simpatizzanti scendere in pista e affrontare la Via delle Sorelle.

Cinquant'anni di Aido: in marcia sulla Via delle Sorelle

Il cammino, che collega i due capoluoghi, si snoda fra colline, vigneti, borghi e attraversa 34 Comuni di entrambe le province. Due le tappe previste, suddivise in alcuni tratti dove i partecipanti alla staffetta potranno passarsi il testimone. La prima da 64 km con partenza da Brescia (alle 10 del 4 agosto) e arrivo a Paratico (verso le 17), passerà per Collebeato, Cellatica, Concesio, Gussago, Rodengo Saiano, Monticelli Brusati, Iseo, Provaglio, Corte Franca, Adro e Capriolo; la seconda, un po’ più impegnativa, partirà da Sarnico (alle 10 del 5 agosto) e arriverà a Bergamo (verso le 17), toccando Villongo, Credaro, Castelli Calepio, Carobbio, San Paolo D’Argon, Montello, Costa di Mezzate, Bagnatica, Brusaporto, Albano Sant’Alessandro, Scanzorosciate, Villa Serio, Nembro, Alzano Lombardo e Ponteranica.

La tappa a Passirano

In programma anche momenti particolarmente significativi come la soste in piazza Loggia davanti alla stele della memoria, la visita alla tomba di Angelo Onger al cimitero di Passirano e una tappa al cimitero di Bergamo, dove riposa Giorgio Brumat, fondatore dell'Aido Nazionale. Insieme hanno ricordato l'amico, grande esempio.