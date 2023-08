L'Aido in marcia lungo la Via delle Sorelle per celebrare i 50 anni e diffondere la cultura del dono

In cammino per 130 km per celebrare mezzo secolo di impegno per la vita e diffondere la cultura del dono. La bella e ambiziosa iniziativa è nata da un idea del gruppo Aido di Coccaglio e del suo instancabile presidente, Lino Lovo: patrocinata dall'associazione nazionale e regionale, oltre che dalle sezioni di Bergamo e Brescia, è una staffetta solidale che venerdì 4 agosto 2023 (domani) e sabato 5 agosto 2023 vedrà volontari e simpatizzanti scendere in pista e affrontare la Via delle Sorelle, il percorso-simbolo dell’anno dedicato alle «sorelle» Bergamo e Brescia che partendo dai due capoluoghi attraversa tutte le bellezze delle due province: un momento che intreccia volontariato, solidarietà, altruismo, una serie di valori etici e sociali che rendono la società a misura di uomo.

Aido in marcia sulla Via delle Sorelle

L'appuntamento è per le 9 in via Tosio 1, a Brescia, nelle sede della Voce del Popolo dove è nata l'Aido bresciana ad opera di Angelo Onger. Alla presenza delle autorità, andrà in scena la cerimonia di apertura della staffetta solidale.

"Da qui partiranno i marciatori che in due giorni porteranno a termine la marcia lungo La Via delle Sorelle fino a Bergamo al quartiere Monterosso, quartiere dove è nata l’associazione", ha spiegato Lino Lovo.

Ma non mancheranno momenti particolarmente significativo come la soste in piazza Loggia davanti alla stele della memoria, la visita alla tomba di Angelo Onger al cimitero di Passirano e una tappa al cimitero di Bergamo, dove riposa Giorgio Brumat, fondatore dell'Aido Nazionale.

Il percorso

Il cammino, che collega i due capoluoghi, si snoda fra colline, vigneti, borghi e attraversa 34 Comuni di entrambe le province. Due le tappe previste, suddivise in alcuni tratti dove i partecipanti alla staffetta potranno passarsi il testimone. La prima da 64 km con partenza da Brescia (alle 10 del 4 agosto) e arrivo a Paratico (verso le 17), passerà per Collebeato, Cellatica, Concesio, Gussago, Rodengo Saiano, Monticelli Brusati, Iseo, Provaglio, Corte Franca, Adro e Capriolo; la seconda, un po’ più impegnativa, partirà da Sarnico (alle 10 del 5 agosto) e arriverà a Bergamo (verso le 17), toccando Villongo, Credaro, Castelli Calepio, Carobbio, San Paolo D’Argon, Montello, Costa di Mezzate, Bagnatica, Brusaporto, Albano Sant’Alessandro, Scanzorosciate, Villa Serio, Nembro, Alzano Lombardo e Ponteranica.

Non mancherà poi una terza tappa, che domenica 6 agosto 2023 chiuderà marciando la bella iniziativa organizzata in grande stile dall’associazione: un prolungamento di 25 km con partenza da Darfo Boario Terme con passaggio da Gorzone e Angolo Dezzo fino tempio del Donatore di Vilminore, in Val di Scalve, dove si terrà una celebrazione solenne in ricordo di tutti i donatori di organi e verranno festeggiati i 50 anni di Aido.