E’ Marta Orizio il volto di Vivere Passirano – Camignone – Monterotondo per le prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Il gruppo attualmente guidato dal sindaco Francesco Pasini Inverardi ha ufficializzato la candidatura dell’attuale vicesindaco, appunto la Orizio.

Marta Orizio è il primo candidato in corsa a Passirano

“Dopo dieci anni di buona Amministrazione, ci sentiamo pronti per un rinnovato impegno civico. Radici nel passato, conoscenza del presente, sguardo attento al futuro. Continuità e rinnovamento saranno le caratteristiche principali del nostro gruppo per candidati e programmi”. Queste le parole che hanno accompagnato l'annuncio della candidatura di Marta Orizio. Nella conferenza stampa convocata martedì 2 aprile non sono mancate anticipazioni sulla squadra: “La maggior parte degli attuali consiglieri comunali di maggioranza si ripresenterà alle elezioni; in aggiunta ci saranno nuove persone che si sono già spese per la comunità in diversi contesti e hanno a cuore il bene comune”.

Pasini Inverardi conferma il suo appoggio

Nonostante il primo cittadino uscente avesse la possibilità di ripresentarsi per il terzo mandato (visto il decreto legge recentemente approvato), il gruppo ha deciso di cambiare volto, anche se è comunque una scelta all’insegna della continuità. Consigliere da ben dieci anni, Marta Orizio è stata assessore ai Servizi sociali e alle Politiche giovanili dal 2014 al 2019, mentre dal 2019 ha ottenuto la delega alla Tutela dell’ambiente e l’incarico di vicesindaco. Laureata in Psicologia e Scienze della formazione primaria, è insegnante di scuola primaria.

"Ho deciso di mettermi a disposizione perché mi sta a cuore la comunità di Passirano, Camignone e Monterotondo. Questa comunità mi ha cresciuta, mi ha trasmesso i valori che fondano il mio impegno civico e che mi guidano nel lavoro e nella vita: solidarietà, dedizione e responsabilità”

Pasini Inverardi ha comunque ribadito il suo appoggio alla lista.