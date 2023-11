Scontro auto e mezzo pesante, muore un uomo.

Ennesima tragedia sulle strade bresciane, il sinistro si è verificato questa mattina (sabato 4 novembre 2023) sulla sp510 tra Provaglio d'Iseo e Passirano. poco prima dello svincolo tra Carmignone e Monticelli Brusati.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 8.30 sulla spbs 510 in codice rosso. Ancora non è nota l'esatta dinamica del sinistro, da una primissima ricostruzione pare essersi trattato di uno scontro tra un mezzo pesante e un'auto. L'auto stava procedendo verso Iseo mentre il mezzo pesante viaggiava verso Brescia. L'impatto è stato violento, il conducente a bordo dell'auto, un uomo di 49 anni residente a Brescia non ce l'ha fatta, è morto poco dopo lo schianto.

Dove si è verificato il sinistro

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze e l'automedica. Sul posto anche i Vigili del Fuoco da Brescia e la polizia stradale di Darfo Boario Terme. Sembrano invece non preoccupanti le condizioni dell'uomo alla guida del mezzo pesante, la quale cabina si è ribaltata sul ponte della provinciale. Per lui la missione è stata infatti declassata a codice verde, per gli opportuni accertamenti del caso è stato comunque trasferito all'ospedale di Ome.

Ripercussioni sul traffico

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia dalle 8.30 sino alle 11.30 per consentire la messa in sicurezza dei mezzi. Disagi sulla circolazione per coloro che questa mattina si sono trovati a transitare tra Brescia, il basso Sebino e la Vallecamonica.

