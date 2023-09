Non c'è niente da fare, le furie rosse sono inarrestabili. Villatico, dopo essersi aggiudicato il drappo lo scorso anno, ha vinto ancora. Il Palio delle Quadre di Chiari si è concluso così questa sera, sabato 10 settembre, dopo una gara al cardiopalma tra le quattro quadre cittadine.

Chiari si colora di rosso: Villatico vince ancora il Palio delle Quadre

I rossi del presidente Giancarlo Ghidini vincono ormai dal 2018 e lo scorso anno si erano portati a casa il drappo del Palio dipinto da Luca Dall'Olio. Stasera, dopo un’agguerritissima 45esima edizione della staffetta, hanno consolidato la tradizione. Villatico custodirà così fino al prossimo anno il nuovo e coloratissimo drappo, dipinto da Anna Ramera e presentato stasera per la prima volta.

Il video della partenza

I vincitori e la classifica del Palio delle Quadre 2023

La gloria è dunque tutta per i corridori Leonardo Sirani, Nicolò Sirani, Mirco Mei Tomasi, Gabriele Cadei, Matteo Caruna, Antonio Angarola, Vanni Akwannor e Nicolò Ferrari. Il capitano è Fabio Sirani, il responsabile degli atleti Andrea Sbaraini e l’allenatore Andrea Dell’Angelo. La corsa è stata commentata dallo speaker Roberto Goffi insieme a Federico Fogliata, atleta clarense plurivincitore del Palio con la Quadra Marengo. Secondo posto, invece, per Zeveto, terzo per Cortezzano e quarto per Marengo.

La corsa del Palio delle Quadre

A dare il via con lo sparo è stato l’assessore allo Sport Cristian Vezzoli. La corsa è entrata fin da subito nel vivo. Villatico, Zeveto, Marengo e Cortezzano si sono dati battaglia sul percorso di 1.380 metri lungo le vie del centro cittadino di Chiari. Dopo diverso tempo, anche a seguito del nuovo regolamento, sono tornate a correre sia le squadre A che le squadre B per tutte le Quadre: la seconda squadra di Marengo era composta da sole donne.

I ragazzi sono stati accompagnati dagli applausi e dagli incoraggiamenti dei loro presidenti: Marco Delpanno dei blu di Cortezzano, Maura Colombo dei verdi di Marengo, Giancarlo Ghidini dei rossi di Villatico e Alessandro Marzani dei gialli di Zeveto.

Una gara estremamente combattuta, quella di questa sera: Zeveto se l'è giocata alla grande per tutta la corsa, così come anche Cortezzano. Alla fine, però, il primo posto è stato dei rossi di Villatico anche quest'anno.

La rappresentazione e il ricordo di Platto

Prima della corsa non è mancata la rappresentazione storica. Un momento unico ed emozionante volto a celebrare Achille Platto che ha lavorato alla serata insieme al regista Giorgio Locatelli fino a poco prima di morire. "Dal Padrù al Bubà, oscillazioni narrative su Achille Platto" ha visto in scena i figuranti di 4QuadreTeatroinStrada. A rendere tutto ancora più perfetto, la straordinaria partecipazione dell’attore Sergio Mascherpa che tanto ha lavorato con il maestro.

Foto 1 di 7 La rappresentazione Foto 2 di 7 Il palio in piazza Foto 3 di 7 Piazza Zanardelli e il campanile illuminato Foto 4 di 7 La partenza Foto 5 di 7 I festeggiamenti della quadra Villatico Foto 6 di 7 La partenza della corsa Foto 7 di 7

I discorsi e il concorso delle vetrine più belle

E mentre il concertone di Diodato ha visto l’introduzione del consigliere con delega alle Quadre, Ludovico Goffi, in occasione della serata finale del Palio, aperta come da tradizione dagli Sbandieratori e Musici di Zeveto e dal Corpo Bandistico Pedersoli e condotta dallo speaker Roberto Goffi, non sono mancati i saluti del vicesindaco Maurizio Libretti e del consigliere regionale, già sindaco della città, Massimo Vizzardi.

Inoltre, l’assessore al Commercio Domenico Codoni ha premiato i vincitori del concorso delle vetrine delle Quadre il cui tema quest’anno era “Le Campagne in Centro” con al centro le Quadre, con i loro colori e la loro storia quale collante di due mondi della nostra città. L’obiettivo era di “creare una commistione tra il mondo contadino, con la sua funzione culturale, politica ed economica, ed il commercio cittadino clarense.

Al primo posto, nel concorso delle vetrine, si è classificata la Pasticceria Rovetta, al secondo TagliatiXilsuccesso e al terzo Briciole di Bontà. Menzione, in ordine alfabetico, a Ago&Filo, Ottica Begni e Ottica Pilotti.