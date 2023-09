Non solo record sportivi (come quello di Roberta Bruni) e emozioni a fior di pelle con il Salto con l'asta, ma anche grande musica a Chiari. Protagonista indiscusso del mercoledì sera al Palio delle Quadre è stato Diodato.

Diodato ha fatto rumore in una Chiari meravigliosa

"Fai rumore", ma anche "Adesso", "Vita meravigliosa" e i brani del nuovo album. Ieri sera, Diodato, ha letteralmente incantato in pubblico di piazza Zanardelli. Il concertone organizzato dal Comune in occasione del Palio delle Quadre è stato un successone. La piazza, gremita per l'occasione, ha cantato e si è emozionata più che mai.

L'evento è stato molto apprezzato e ha saputo coinvolgere persone di tutte le età. Due ore ininterrotte di musica che hanno lasciato il segno in questa 45esima edizione dell'evento più amato dalla città di Chiari e non solo.

Il dono

Pochi minuti prima del concerto, il vicesindaco Maurizio Libretti e il consigliere delegato al Palio delle Quadre hanno incontrato l'artista per offrirgli un omaggio e permettergli di conoscere la storia della città. Poi, in apertura della serata, sul palco con lo speaker Roberto Goffi e il consigliere delegato Ludovico Goffi sono saliti anche i presidenti delle Quadre, che stanno donando ottimo cibo e grandi appuntamenti alla città: si tratta di Marco Delpanno per Cortezzano, Maura Colombo per Marengo, Giancarlo Ghidini per Villatico e Alessandro Marzani per Zeveto.

Ma non è finita

Questa sera, giovedì, in piazza Zanardelli si esibirà la "Si può fare band" in nome dell'inclusione e della socialità. Sarà, senza ombra di dubbio, uno spettacolo incredibile.