Una parentesi di storia alle Quadre: Roberta Bruni ha fatto il record italiano

Una grande serata di "chiaritudine" e di sport coronata da un nuovo record italiano. È il brevissimo riassunto del meeting di salto con l'asta in piazza che ieri, lunedì 4 settembre, ha acceso la prima giornata del Palio delle Quadre di Chiari.

Una parentesi di storia alle Quadre

Oltre allo spettacolo, in una piazza gremita, non è mancato un risultato impressionante, che consegna la gara di Chiari alla storia dell'atletica italiana. A firmarlo, al terzo e ultimo salto, è stata Roberta Bruni, che con un salto a 4 metri e 73 ha migliorato di un centimetro il suo primato nazionale, stabilito nella scorsa stagione con 4,72 a Rovereto (era il 30 agosto 2022). Una misura che segna per l'atleta reatina, [nk-video player-id="default" video-id="" anche lo standard per le prossime Olimpiadi di Parigi.

Non solo: a Chiari ieri sera ha infatti firmato il record personale anche Elisa Molinarolo, con 4,68 alla terza prova: tre centimetri oltre il risultato della rassegna iridata nella quale la veneta delle Fiamme Oro aveva chiuso la finale al nono posto. Un duello serratissimo, quello tra le due, alimentato da un pubblico incandescente e da una serata micidiale.

Roberta Bruni ha fatto il record italiano

“Non ho parole - esclama Roberta Bruni - e sapevo di valere queste misure, avevo lavorato tanto quest’anno per ottenerle nell’evento più impor tante, però la condizione era ottima e la gara di oggi mi dà molte certezze. Non vorrei essere polemica perché non è nel mio stile, ma spero che il record possa zittire chi mi ha criticato in modo indegno dopo i Mondiali. Sicuramente adesso farò la finale di Diamond League, tra una decina di giorni a Eugene. Il merito di questo risultato è in parte di Elisa Molinarolo: avere una rivale in casa, alle calcagna, mi porta a saltare sempre più su. Per questo ringrazio lei e il suo allenatore".

Una gara, quella di piazza Zanardelli, che riconsegna Chiari nuovamente all'olimpo dell'atletica italiana e non solo. Alla 37esima edizione, la gara delle Quadre, organizzata dall'Atletica Chiari 1964 Libertas con il supporto del Comune, è infatti una delle più longeve manifestazioni di salto con l'asta in piazza del mondo, che attira da tempo anche atleti di fama internazionale. Ieri, sul podio è salita ad esempio la britannica Holly Bradshaw (bronzo olimpico ), terza anche a Chiari con 4,53. Quarto posto per la neozelandese Imogen Ayris, 4,45 e quinto per Virginia Scardanzan (trevigiana dell'Atletica Silca Conegliano, anche lei record personale firmato ieri sera) che con 4,45 alla prima prova si è migliorata di dieci centimetri in un colpo solo.

Questa sera, martedì alle 20 in piazza Zanardelli, spazio al salto con l'asta maschile.