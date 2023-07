Una settimana ricca di eventi e appuntamenti per celebrare l'unicità storica clarense. E' stato presentato questa mattina, sabato 29 luglio, il 45esimo Palio delle Quadre

Presentata la 45esima edizione del Palio delle Quadre

Si terrà da domenica 3 a sabato 9 settembre la 45esima edizione del Palio delle Quadre: la manifestazione di rievocazione storica che unirà fascino antico, sport, intrattenimento e buon cibo nella cornice del centro storico di Chiari. L’evento si aprirà domenica 3 settembre (alle 18.30) con la cerimonia di apertura del Palio e l’avvio ufficiale del nuovo anno sportivo (2023/2024). Mentre lunedì 4 e martedì 5 in piazza Zanardelli (alle 20) ci sarà l’immancabile appuntamento con le stelle del salto con l’asta, rispettivamente femminile e maschile. Mercoledì 6 (alle 21) sarà come sempre la serata dedicata alla grande musica nazionale, che quest’anno vedrà l’esibizione straordinaria in città di Diodato; mentre giovedì 7 sarà la volta della Si Può Fare Band in concerto: uno splendido esempio di arte e inclusività. Venerdì 8 spazio all’esibizione di ginnastica artistica ed estetica con il galà Stasera lasciateci sognare; mentre sabato 9 settembre a chiudere la 45esima edizione del Palio saranno il tradizionale spettacolo teatrale, quest’anno dedicato allo scomparso Achille Platto con Dal Padrù al Bubà, e a seguire la corsa per il Centro Storico che decreterà quale Quadre tra Cortezzano, Marengo, Villatico e Zeveto vincerà il Palio 2023.

La conferenza stampa

A presentare il tutto è stato, in Sala Repossi, il consigliere con delega alle Quadre, Ludovico Goffi. Con lui l'assessore allo Sport Cristian Vezzoli e i presidenti delle quattro Quadre. Si tratta di Marco Delpanno per Cortezzano, Maura Colombo per Marengo, Carlo Ghidini per Villatico e Alessandro Marzani per Zeveto. Presenti anche Daniele Bianchi, presidente dell'Atletica Libertas che riproporrà l'immancabile Salto in alto, Davide Zubani della Si può fare band (in piazza per un magnifico messaggio di inclusività), Ombretta Goffi per la Ritmica Cg2000 e Giorgio Locatelli, registra di 4QuadreTreatroinStrada.

Come sempre, saranno numerosissimi gli eventi organizzati nelle settimana del Palio dalle singole Quadre e non mancherà nemmeno il Concorso Vetrine dedicato specificatamente ai commercianti clarensi il cui tema quest’anno è Le Campagne in Centro.

Tutti i dettagli saranno sul numero di ChiariWeek in edicola venerdì 4 agosto.