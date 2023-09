Chiari: la 37esima edizione dell'Asta vede brillare l'americano Nate Richartz

di Valerio Zeccato

Chiari: la 37esima edizione dell'Asta vede brillare Nate Richartz

La 37a edizione dell’Asta in Piazza a Chiari, la bellissima e spettacolare manifestazione orchestrata dall’Atletica Chiari 1964 Libertas nell’ambito del Palio delle Quadre, porta la firma dell’americano Nate Richartz che dopo il terzo posto dell’edizione 2022 in Piazza Zanardelli (la gara martoriata dalla pioggia) stavolta si è issato sul gradino più alto del podio vincendo con la misura di 5.46 metri superata alla prima prova. Il saltatore a stelle e strisce ha concluso la gara con la stessa misura ottenuta da Matteo Olivieri (Virtus Lucca) che però aveva commesso un errore al primo salto; per il forte campione italiano Assoluto indoor comunque una bella prestazione quella di Chiari con tanto di primato personale all’aperto migliorato di 5 centimetri.

Un ottimo settimo posto per Mattia Beda

Terza posizione per l’ucraino Ilia Kravchenko (5.26 mt), ha lasciato una gran bella impressione il giovanissimo Mattia Beda (Corpolibero Athletics Team), Under 18 che ha chiuso al settimo posto ma centrando il nuovo primato personale con asticella scavalcata a 5.06 mt e con la misura ottenuta in Piazza Zanardelli è salito al quinto posto nelle liste italiane della categoria Allievi di tutti i tempi.

