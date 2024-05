Auto in fiamme tra Cologne e Chiari, salvi madre e bambini

Auto in fiamme tra Cologne e Chiari salvi la madre e i due bambini.

Grande apprensione per una madre e i suoi bambini a bordo del veicolo

Attimi di apprensione oggi (venerdì 17 maggio 2024) tra Cologne e Chiari (via per Chiari), dove un'auto è stata divorata dalle fiamme. Dalle prime ricostruzioni pare essersi trattato di un caos di autocombustione del mezzo, un veicolo ibrido. A bordo viaggiavano una donna con i suoi due figli: quando la conducente si è accorta che usciva del fumo ha subito fermato la macchina e ha fatto scendere tutti allontanandosi. Il veicolo in poco tempo è stato avvolto dalle fiamme.

Auto in fiamme, sul posto i vigili del fuoco

Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco volontari di Chiari e gli agenti della polizia locale del Monteorfano, coordinati dal comandante Luca Leone, che si stanno occupando della viabilità. In un primo momento gli agenti della Locale hanno provato a spegnere l'incendio utilizzando degli estintori ma senza successo. Si è reso pertanto necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Madre e figli per fortuna ne sono usciti illesi.