"Non abbandonate gli animali", grazie all'Ai un video sul tema

L'Amministrazione di Quinzano d'Oglio continua nella sua vocazione di diventare un paese sempre più pet friendly.

Contro l'abbandono estivo degli animali

Arriva l'estate e con essa si ripresenta uno temi temi più "caldi": l'abbandono degli amici a quattro zampe in autostrada o zone isolate per sbarazzarsene in occasione delle vacanze. Per contrastare questo fenomeno che puntualmente si ripresenta l'Amministrazione di Quinzano, specialmente nella figura del sindaco Lorenzo Olivari, ha realizzato e promosso un video che incita a prendersi cura dei propri animali perché non sono giocattoli da usare e buttare, ma esseri viventi che nei loro padroni riversano tutta la loro fiducia. Il video decisamente emozionale è stato realizzato con l'Intelligenza artificiale, uno strumento di cui si sente parlare sempre più spesso e si usa sempre più spesso.

Quinzano un Comune pet friendly

Non è una novità che il Comune di Quinzano abbia sempre perseguito la strada della sensibilizzazione verso il mondo degli amici a quattro zampe, tre le numerose iniziative si ricordano le varie manifestazioni canine, la manifestazione nel periodo natalizio con corteo di cani e albero con "giochini" per gli stessi, per sensibilizzare verso l'uso esagerato dei fuochi d'artificio che spesso terrorizza gli animali, il murale con la storia del Ponte arcobaleno con cui è stato decorato il sottopassaggio di viale Gandini, e ultimo, solo in ordine di tempo, la realizzazione di tre percorsi, in collaborazione con il Comune di Borgo San Giacomo, dedicati e attrezzati proprio per le passeggiate con gli amici a quattro zampe, non manca l'area sgambamento cani nel parco di recente realizzazione Dna Contratti. In poche parole l'azione dell'Amministrazione è strutturata e concreta mirando a rendere sempre più facile la vita in paese con i propri fedeli amici a quattro zampe.