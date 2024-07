Addio al partigiano Matèl

Angelo Togni aveva solo 17 anni quando è stato reclutato, 20 quando ha deciso da che parte stare: diventare partigiano e lottare per la libertà.

Angelo Togni per tutti "Matèl"

Si sono svolti questa mattina, lunedì 8 luglio 2024, nella parrocchiale di Quinzano d'Oglio i funerali di Angelo Togni, per tutti Matèl, 99 anni, ultimo partigiano, combattente e reduce del paese. Non solo la comunità ha voluto porgergli l'ultimo saluto ma anche Agnese Bertolotti, presidentessa della locale sezione Anpi e Lucio Pedroni, presidente Anpi sezione provinciale Brescia.

"Angelo ha voluto essere un diffusore della libertà - ha esordito il parroco don Lorenzo Boldrini che ha celebrato la funzione - Per noi è un padre della convivenza civile, forte ed esemplare il suo impegno per la comunità".

Al termine della celebrazione non sono mancati, nella bella cappella del cimitero, gli interventi di Bertolotti e Pedroni.

"Per noi sarai sempre presente - ha iniziato Bertolotti - Ci hai lasciato grandi ideali: la sezione Anpi è nata nel 2007 grazie a te, la tua è stata la prima tessera onorifica perché l'hai vista rinascere dopo cinquant'anni, dopo lo scioglimento nel 1947. Oggi il primo riconoscimento è stato fatto da tua figlia Maria: orgogliosa di un padre pluridecorato che ha voluto identificarsi come partigiano, una voce che in questo paese a volte ha destato perplessità e talvolta rifiuto. Partigiano è mettersi da una parte perché frutto di una scelta e la tua fu quella giusta, perché scelta di libertà".

Una scelta di peso a soli vent'anni

Pedroni ha sottolineato quanto sia stata importante la scelta che Togni ha compiuto. Era un militare poteva essere in una situazione di vantaggio o tranquillità, invece a soli vent'anni ha fatto una scelta difficile per far diventare un sogno realtà: liberare il paese dal nazi fascismo. Alla cerimonia erano presenti anche le sezioni locali del Gruppo Alpini e dell'Associazione Arma Aeronautica.

Le immagini