L'ultimo commosso saluto a Giuseppe Bulla

Si sono svolti oggi, mercoledì 19 giugno 2024, i funerali di Giuseppe Bulla, ingegnere quarantenne tragicamente scomparso in un incidente stradale una settimana fa.

Le esequie

La parrocchiale di Borgo San Giacomo non ha potuto contenere la marea di parenti, amici, colleghi che hanno voluto dare l'ultimo saluto a "Beppe".

"Due comunità si trovano qui oggi accomunate da un grande dolore".

Sono le parole del parroco don Fausto Mussinelli che allude a Borgo, paese natio di Bulla dove la sua famiglia ha tutt'ora un'attività di alimentari e Castelleone nel cremonese, dove si era trasferito da anni per motivi di lavoro. Energico, sportivo, amante delle moto, che erano anche il suo lavoro in quanto ingegnere meccanico, delle corse a piedi e dello sport in generale,

Il cordoglio

Bulla mancherà a quanti lo hanno conosciuto soprattutto per il suo carattere buono e generoso, capace di entrare nei cuori di tutti. Il giovane ingegnere è mancato mercoledì scorso a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Cisa, quando a bordo della sua Suzuki ha impattato contro un suv Nissan. La salma è giunta in paese sabato sera ed è rimasta nella chiesa del Castello fino al momento del funerale. Tantissime le testimonianza di affetto ricevute dalla famiglia in questi giorni.