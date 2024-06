Incidente mortale sulla Cisa, nulla da fare per un 40enne di Borgo San Giacomo

Incidente mortale sulla Cisa, la vittima è Francesco Bulla 40enne di Borgo San Giacomo.

Sulla Cisa, incidente mortale: nulla da fare per un 40enne

Ennesima vittima della strada, il tragico sinistro si è consumato nella serata di ieri (martedì 11 giugno 2024): un violento scontro tra auto e moto nel quale ha perso la vita un motociclista di 40 anni originario di Borgo San Giacomo ma da anni residente nel cremonese, a Castelleone.

Lo schianto, come riportato da PrimaCremona, sulla Strada Nazionale della Cisa all'altezza di Stradella di Collecchio, nel Parmense, quando una moto e un'auto sono entrate in collisione. Un impatto molto violento, nel quale il motociclista è morto sul colpo.

Vani i soccorsi

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 21. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori del 118, accompagnati da un'automedica e un'ambulanza, ma purtroppo per il centauro non c'è stato nulla da fare. La dinamica è ancora da ricostruire nel dettaglio, compito che spetterà ai carabinieri intervenuti sul posto. Sono in corso le indagini per determinare eventuali responsabilità