Il Circo rurale arriva a Quinzano

"Venghino, siori venghino è arrivato il circo in città" ormai questa frase si sente solo nei vecchi film e...a Quinzano d'Oglio.

Rural Circus

Rikyboy, al secolo Riccardo Sala, ha riportato la magia del circo nelle zone rurali lombarde e non poteva non passare da Quinzano. Rural circus è un progetto d’arte itinerante, come deve essere un circo appunto, che porta grandi tele sapientemente realizzate da Rikyboy nelle corti rurali disseminate nell’entroterra lombardo. Il fine è accendere i riflettori su quelle che agli occhi di molti appaiono come realtà marginali, un po’ dimenticate, ma che sono state e sono tutt’ora colonna portante della tradizione lombarda, si potrebbero definire come "luoghi del cuore" e sicuramente Quinzano lo è.

"Io sono nato e vissuto a Milano, mio nonno, Franco Telò era di Quinzano, si è trasferito nel capoluogo nel 1947 per lavorare come muratore - ha raccontato l’artista - Io sono sempre tornato qui per visitare i parenti e qui sento forti le mie radici".

Un grande senso di appartenenza che ha voluto sottolineare col manifesto apposto sulla parete dell’ex mulino sulle rive del Chiavicone, ora sede degli Scout e degli Amici del Chiavicone. "Me so de Quinsa" recita la scritta, ovviamente in caratteri circensi, sopra il disegno del vecchio mulino.

"Sento forte questo senso di appartenenza a Quinzano - ha continuato Sala - Grazie a questo progetto vorrei proprio far riscoprire le zone rurali che sono alla base della nostra tradizione".

Il circo si avvale di diversi artisti, non è da meno il Rural Circus dove appendere i grandi manifesti, solitamente rappresentano gli animali tipici della campagna, significa aprire le porte ad altre esperienze, siano complessi musicali o altre performance artistiche, Sala ha messo in piedi un vero e proprio spettacolo che ormai sta toccando diverse realtà lombarde.

Rikyboy

Riccardo Sala nasce a Milano nel 1996. Studia al Liceo Artistico di Desio e da subito quello che gli è chiaro è che deve continuare a formarsi sul campo: affitta uno studio a Milano e comincia a dipingere e a cimentarsi in svariati progetti. Poi la pandemia dà una svolta, chiude lo studio e va a FIrenze a studiare le tecniche incisorie da cui nascono tente collaborazioni ed una nuova strada. Ora vive e lavora in provincia di Varese. E' l'ideatore e produttore dell'etichetta discografica Petronilla Records e fondatore assieme a Paola Fortes Fernandez della stamperia "Calcografia Petronilla". Nella primavera 2024 debutta con il progetto itinerante "Circo Rurale", alla scoperta delle cascine e corti Lombarde. L'intento custodisce la valorizzazione e la spettacolarità della vita agreste, la sua attuale decadenza e la magicità dei luoghi, un tributo circense al paesaggio Rurale.

Il tour

Il Circo rurale come ogni spettacolo è destinato a finire, la tela a Quinzano sarà rimossa il giorno della Sagretta del salame cotto e della Greppola, ma niente paura sul profilo instagram @Riky_boyz si può rimanere aggiornati su tutte le date e gli eventi legati al Circo rurale, tra le quali spicca la Sagra dei Pizzocheri, dal 23 al 25 agosto, a Ispra, dove Rikyboy promette molte sorprese.