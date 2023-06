(fotografia di Federica Gisonna per la redazione di ChiariWeek - Diritti riservati)

Il mondo del teatro piange la scomparsa di Achille Platto. Il noto artista si è spento a 75 anni. La notizia della sua scomparsa pesa sulla città come un macigno.

Achille Platto, mondo del teatro in lutto

Si è spento all'età di 75 anni: classe 1948, cresciuto a Chiari (ma nato a Castrezzato) è stato un punto di riferimento per molti. Un Maestro del teatro, figura illustre che ha saputo portare il dialetto bresciano sulla scena e nella poesia. Autore e attore di teatro ha scritto e rappresentato dal 1974 al 1982: Va ricurdif le sere che daquàem, Urèce de azen, Liunfant, Dale ses ale nöf, I signori sono in casa.

Nel 1972 inizia a scrivere i primi brani confluiti nel poemetto Bibbiù, poemetto che verrà rappresentato in teatro per diversi anni. Sempre a sua firma anche Aqua trobia e Sacra familia che verranno poi rappresentati in teatro.

Importante riconoscimento

Nel febbraio 2021 è stato premiato in occasione dei Santi Patroni Faustino e Giovita:

"Drammaturgo, poeta ed attore. Nelle sue narrazioni il dialetto diviene lo strumento perfetto per raccontare la fede, le tradizioni contadine e la brescianità, coinvolgendo emotivamente il pubblico. Eleva il “Popolare” a forma d’arte estremamente raffinata".

Questa la motivazione del premio a Platto che, emozionato, ribadì l’importanza che un riconoscimento nella sua città, anche dopo i tanti collezionati negli anni, ha un significato speciale. Come da tradizione venne a lui consegnata la cornice con la motivazione che ha condotto al premio e il mazzo di di rose rosse e mimose, il celebre tremarì.

Il cordoglio

Nel giro di poco tempo la notizia ha fatto il giro della città. Si perde un amico, un esempio. Un maestro. La comunità si stringe intorno alla famiglia in un silenzioso abbraccio ed esprime il massimo cordoglio.

Le esequie

Le esequie di Platto saranno celebrate lunedì, 12 giugno, in Duomo. L'artista verrà poi sepolto a Castrezzato, suo paese d'origine. La salma verrà trasferita alla Casa del Commiato di Michele Mombelli (in via Rudiano). La veglia, invece, è in calendario per domani, domenica 11 giugno, alle 18.30.