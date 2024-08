"Basta poco" contro l'inciviltà: online l'appello di un cittadino

Quando i consigli per essere (ancora più) buoni cittadini arrivano dai social. A registrare un video che ha avuto come protagonista Manerbio è stato negli scorsi giorni Alfredo Rabaiotti che lo ha poi condiviso in molti dei gruppi cittadini con l’intento di lanciare un messaggio positivo che ha avuto come messaggio principale un semplicissimo: "Basta poco". All'indice, l'abbandono dei rifiuti nelle aree pubbliche della città.

Rifiuti a terra, il video online

"Mi trovavo qui per correre e a un certo punto ho notato tutto lo schifo che c’è per terra - ha spiegato mostrato bottiglie di plastica e mozziconi di sigarette lasciati sotto alle panchine dove, verosimilmente, nelle serate estive si ritrovano molti ragazzi e non solo - Prima di tutto non voglio entrare in polemiche, anche perché il cestino dove buttare la sporcizia è a due passi da qui, perciò la possibilità di gettare la sporcizia c’è ma anche per non dire le solite cose e dare degli “incivili” alle persone responsabili, sarebbero i soliti commenti che si fanno spesso" ha continuato riferendosi anche alle reazioni di molti che sono spesso limitate a scrivere sugli stessi Social nei quali è stato condiviso il video.

"Basta avere con sé una borsina di plastica e taaac..."

"Vi dico solo una cosa - ha detto - quando venite qui la sera o anche di giorno, vi piace trovare pulito? Perché se arrivate e trovate sporco è veramente un schifo! A questo punto, cosa vi costa? Basta avere con sé una borsina di plastica e, taaac: basta poco - ha spiegato raccogliendo alcune delle bottigliette abbandonate per terra infilandole poi in un sacchetto di plastica - Quanto ci sto mettendo? Ore? Ci sto mettendo solo qualche minuto a raccogliere queste cose lasciate in giro! Ragazzi, basta poco!" ha concluso gettando la sporcizia nel vicino cestino dell’immondizia.

Un modo per dimostrare che (alla faccia degli incivili) che se tutti facciamo una piccola parte, certo sacrificandoci per comportamenti scorretti che non dipendono da noi, un luogo caratteristico dove si corre, si passeggia e si chiacchiera può mantenere la sua bellezza e il suo ordine intatti. Certo, serve avere un pizzico di forza di volontà e voglia di fare, ma come ha detto il protagonista del video lanciando il suo messaggio ai manerbiesi, e non solo, «Basta poco!».