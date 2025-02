Manerbio: investito dal muletto, grave un operaio.

Grave un operaio a Manerbio

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi (lunedì 24 febbraio 2025) a Manerbio. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 16.30 in codice giallo in via Moretto.

Attivata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che un operaio di 48 anni sia stato investito da un muletto guidato da uno dei dipendenti nel mentre stava effettuando delle manovre. Tempestivamente sono stati allertati i soccorsi: ad intervenire sul posto un'automedica, un'ambulanza e, ad alzarsi in volo da Brescia l'elisoccorso. Una volta giunti sul posto i sanitari hanno valutato le condizioni dell'uomo più serie rispetto al previsto: in particolare il 48enne avrebbe riportato delle ferite gravi alla gamba. La missione è stata quindi riclassificata in codice rosso.