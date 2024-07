Rifiuti abbandonati a Rezzato, ne sono stati recuperati e smaltiti 450 chilogrammi

Un fenomeno, quello dell'abbandono rifiuti a Rezzato, che non sembra volersi placare.

Rifiuti abbandonati: ne sono stati trovati circa 450 chilogrammi

L'ultimo episodio in ordine di tempo risale ai giorni scorsi quando grazie alla preziosa sinergia tra gli alpini di Rezzato e il personale dell'Ufficio Ecologia, sono stati recuperati e smaltiti circa 450 chilogrammi di rifiuti trovati in una scarpata in via degli Alpini.

Forze in campo per la repressione del fenomeno

Si tratta di un'operazione che si inserisce in una più ampia azione di controllo e repressione del fenomeno: basti pensare che nei primi mesi del 2024 il Comando Polizia Locale di Rezzato è riuscito ad individuare e sanzionare 23 soggetti autori di abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio. In prima linea anche i volontari dell'associazione "Fare Ambiente" di Brescia e gli operatori ecologici della società incaricata dal Comune.