Abbandonano rifiuti in strada, dai controlli emerge che spacciavano: scatta la denuncia.

Succede a Rezzato dove, a seguito delle numerose segnalazioni giunte al comando della Polizia Locale, hanno preso il via i controlli. In particolare i cittadini hanno segnalato la condotta di due fidanzati. Questi erano infatti soliti gettare i rifiuti sulla strada pubblica.

La scoperta

Per tale motivo e a seguito di richieste di intervento in questo senso, un equipaggio della Polizia Locale, una volta giunto in prossimità dell'abitazione dei due giovani per parlare loro dell'importanza di rispettare le norme che regolano la gestione dei rifiuti hanno scoperto sul tavolo del soggiorno un bilancino di precisione e della sostanza stupefacente.

Hanno così preso il via le operazioni di perquisizione che hanno permesso il ritrovamento di ulteriore sostanza stupefacente che è stata poi sottoposta a sequestro penale. La coppia è stata denunciata alla Procura della Repubblica per abbandono di rifiuti in concorso oltre che per spaccio di sostanze stupefacenti.