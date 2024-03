Rifiuti abbandonati, ennesimo caso a Rezzato.

Ennesimo caso di rifiuti abbandonati a Rezzato

A comunicarlo, in una nota comparsa sulla pagina Facebook, è stata la polizia locale di Rezzato. Nella quale si legge:

“L’ennesimo ‘zozzone’ è stato obbligato a ripulire l’area in cui aveva precedentemente abbandonato i rifiuti”.

L'abbandono dei rifiuti è avvenuto in un'area verde a pochi passi da alcune fabbriche. In tale zona, sono stati abbandonati alcuni materiali da cantiere come piastrelle e altri scarti. Gli agenti della Polizia Locale sono però facilmente risaliti all'autore del gesto. Quest'ultimo è stato sanzionato per il reato commesso, è stato inoltre chiamato a ripristinare lo stato dei luoghi, caricando il tutto nel baule della propria auto. I rifiuti sono stati poi smaltiti secondo quanto previsto dalla legge.

Prosegue l'attività di controllo