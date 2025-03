Tentato furto in un'abitazione a Manerbio, scattano le manette per un 30enne.

Manerbio: 30enne in manette per tentato furto

Si è verificato nella serata di sabato 15 marzo 2025: i carabinieri della Stazione di Manerbio hanno arrestato un uomo del luogo, di 30 anni, per tentato furto in abitazione. Non si tratta di un volto sconosciuto alle forze dell'ordine: il 30enne è stato segnalato alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Verolanuova tramite il 112 dopo che il proprietario dell'abitazione se lo è trovato faccia a faccia verso le 21.

Abita a poca distanza dall'abitazione presa di mira

Il proprietario, nello specifico, ha descritto la presenza all'interno del giardino della sua abitazione di un uomo intento a prelevare attrezzi edili dopo aver scavalcato la recinzione esterna. Una volta scoperto, il 30enne, si è dato alla fuga ma senza successo. In breve, infatti, a giungere sul posto la pattuglia della Stazione Carabinieri di Manerbio in quel mentre impegnata nel normale controllo del centro abitato. Una volta bloccato dai militari, il malintenzionato è stato accompagnato in caserma impedendogli così di tornare a casa, non molto distante dal luogo dell'accaduto.

Nei suoi confronti sono scattate le manette, il 30enne è stato poi accompagnato dai Carabinieri a casa, agli arresti domiciliari, in attesa della convalida e del processo per direttissima fissato nella tarda mattinata di oggi (lunedì 17 marzo 2025).