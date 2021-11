Trippa e fagioli stufati: tutto esaurito

Seniga

L'iniziativa voluta da Avis, Aido e Associazione Seniga creativa ha riscosso un grande successo

In una piovosa giornata di novembre non c'è niente di meglio che combattere il freddo con un cenetta calda cucinata dai volontari del paese.

Trippa e fagioli stufati

Due piatti tipici, due piatti della tradizione popolare sempre molto apprezzati e graditi, soprattutto durante i primi freddi delle giornate autunnali. Avis, Aido e Associazione Seniga creativa hanno unito le forze, indossato i grembiuli e fin dalle prime ore del mattino hanno pazientemente e sapientemente cucinato 15 chili di fagioli e ben 40 chili di trippa in brodo che questo pomeriggio sono stati distribuiti ai buongustai del paese. Due piatti semplici, ma molto apprezzati, tanto che già con le prenotazioni si era quasi raggiunto il tutto esaurito e sono bastati pochi minuti perché avventori dell'ultimo momento ripulissero per bene tutte le pentole. Questa iniziativa ha unito gusto e solidarietà, infatti il ricavato andrà a sostegno delle associazioni organizzatrici per finanziare le loro attività. Attività importanti per la comunità e sopratutto per i ragazzi dato che spesso Avis, Aido e Associazione Seniga Creativa sono scese in campo assieme per dare vita a eventi e attività capaci di coinvolgere giovani e meno giovani sempre con il lodevole fine di animare momenti comunitari all'insegna del sano divertimento e della voglia di stare insieme.