L'artista Luca Dall'Olio inaugura San Vitale a Seniga

Palazzo Ferrante ha aperto le sue porte all'arte e alla cultura, non poteva iniziare meglio la sagra di San Vitale.

Luca Dall'Olio

Niente meno che l'artista Luca Dall'Olio ha inaugurato la famosa Sagra tagliando il nastro insieme al sindaco Elena Ferrari sabato sera a Palazzo Ferrante. La dimora storica ha aperto le sue porte e accolto una folla di persone intervenute per visitare le mostre d'arte organizzate: quella dello stesso Dall'Olio che ha portato una selezione delle sue opere, numerosi artisti locali e il fotografo Jonathan D'Andrea che ha portato una scelta delle sue opere realizzate nei paesi medio orientali. All'inaugurazione erano presenti il professor Riccardo Romagnoli, numerosi rappresentanti dell'Amministrazione, Letizia Papa, Paola Merigo, Marino Talenti, Federica Aletti, Lucia Galasi, e la presidente della scuola dell'Infanzia Catina Balotta. L'arte è il segno caratteristico di questa sagra ormai promossa ad evento culturale.

Sagra di San Vitale

La festa continua oggi, domenica 28, con Palazzo Ferrante aperto tutta la giornata per rendere fruibili le mostre, alle 18 è prevista la premiazione dei piccoli alunni che hanno partecipato al concorso "Un disegno in memoria del professor Francesco Balotta". Alle 10 messa solenne con esposizione dei paramenti sacri, a seguire processione per le vie del paese. In piazza XX settembre e limitrofe il paese sarà colorato da stand gastronomici, bancarelle, hobbisti, madonnari, stand Avis e Aido, stand scuola dell'Infanzia e truccabimbi, giostre per bambini, food truck e musica dal vivo, all'oratorio nel pomeriggio merenda e giochi per i più piccoli.