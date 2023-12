The Hallelujah Singers Gospel Choir di Cremona è stato protagonista a Seniga in vista del Natale e ha incantato tutti i presenti con le sue melodie. Il concerto nella chiesa di San Vitale è stato un successone.

Diretto dal maestro Pierpaolo Vigolini (alla direzione artistica e alle tastiere) il The Hallelujah Singers Gospel Choir ha incantato Seniga richiamando in chiesa un gran numero di spettatori. La performance offerta alla cittadinanza, che ha unito il pop e il gospel, è stata davvero incredibile e apprezzatissima. Questo è stato l'ultimo dei numerosi appuntamenti organizzati dall'Amministrazione comunale che, dal suo insediamento, ha cercato di focalizzarsi sulla cultura e proporre momenti di grande intrattenimento alla cittadinanza.

Anche il primo cittadino, Elena Ferrari, ha partecipato con entusiasmo all'evento e commentato positivamente la performance del coro:

L'Amministrazione ha fin dall'inizio cercato di portare e promuovere la cultura all'interno della comunità. Questo, così come tanti altri appuntamenti, è stato inserito all'interno del programma di eventi per raggiungere questo obiettivo. Riteniamo che investire in questi momenti sia una ricchezza per i nostri concittadini e un'ottima opportunità per tutti.