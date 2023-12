AAA Autista di scuolabus cercasi

Lo scuolabus nuovo di zecca fresco fresco di autosalone c'è, quello che manca è chi sia in grado di guidarlo. Succede a Seniga.

La festa di fine anno della scuola dell'infanzia Emanuele III è stata l'occasione per festeggiare il Natale tutti insieme, consegnare le borse di studio, la Costituzione ai diciottenni e fare un accorato appello.

Queste le parole del spiegato il sindaco di Seniga, Elena Ferrari.

L'Amministrazione è riuscita a garantire il trasporto dei ragazzi alla scuola media di Pralboino appaltando il servizio ad un'azienda di trasporto pubblico di Verolanuova, ma è un impegno finanziario molto gravoso.

Auspicavamo di trovare una persona, come abbiamo avuto fino a pochi mesi fa, che abbia tutti i titoli per svolgere questo servizio. In questo modo anche la scuola ne avrebbe potuto beneficiare per gite o uscite sul territorio".