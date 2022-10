Tanto odiati dagli agricoltori per i danni che causano alle colture, tanto apprezzati quando sono serviti con un buon bicchiere di vino. Torna anche quest'anno a Sulzano la tradizionale Sagra del cinghiale, giunta alla sua 18esima edizione.

Torna a Sulzano la Sagra del cinghiale

Organizzata dalla Prolago Sebino, la manifestazione ha preso il via oggi, domenica, e proseguirà fino alla fine del mese coinvolgendo nove locali distribuiti su quattro Comuni della sponda bresciana del lago d'Iseo: Marone, Sale Marasino, Sulzano e Iseo con la frazione di Pilzone. Tutti i locali aderenti proporranno menù dedicati al cinghiale a prezzo calmierato, accompagnati da vino e dolce.

“La nuova gestione della Prolago Sebino ha dovuto inevitabilmente fare i conti con la situazione ecnomica e i rincari, che hanno portato alla cancellazione dei tradizionali eventi in piazza a corredo della sagra – hanno spiegato gli organizzatori – Al contempo si è optato per l'esenzione delle attività aderenti al pagamento della quota di partecipazione; un modo per contenere i costi e agevolare i locali, che sono gli unici autorizzati a utilizzare il marchio della Sagra del cinghiale di Sulzano”.