Il cane Tosca recuperato a sei metri di profondità dai Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco intervengono per il cane Tosca

Intervento particolarmente impegnativo quello messo a punto ieri (domenica 9 giugno 2024) dai Vigili del Fuoco nel comune di Sulzano in via Nistisino. Ad essere soccorso un cane segugio di nome Tosca.

A sei metri di profondità

Ad intervenire due squadre supportate dagli operatori SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia. L'animale era caduto in una diaclasi, cavità ipogea censita con la sigla 698LO. Gli operatori si sono quindi calati all'interno della fessura nonostante le ridotte dimensione, sono comunque riusciti a raggiungere il cane a sei metri di profondità, lo hanno imbragato e riportato in superficie per poi essere riconsegnato al padrone. Un po' spaventato ma in buone condizioni.

Le immagini