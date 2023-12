"Adolescenti oggi", in cattedra a Sulzano Matteo Lancini.

Matteo Lancini parlerà di adolescenti

Si parlerà di adolescenti, dell'essere adolescenti e genitori oggi, di come è cambiata la società e di come i giovani adulti non si riconoscano in questa. Ma si parlerà anche delle nuove fragilità degli adolescenti di oggi e di come, la famiglia e la scuola, possono porsi per aiutarli e in primis ascoltarli.

Appuntamento questa sera (venerdì 15 dicembre 2023) alle 21 nella sala consiliare del municipio di Sulzano, sul Sebino bresciano, con lo spin-off di Sapiens Festival. Ospite della serata sarà Matteo Lancini, esperto di psicologia e psicoterapia che si occupa di adolescenti, genitori, operatori e insegnanti. Ha fondato la Fondazione Minotauro di Milano e insegna presso l'Università Milano-Bicocca e l'Università Cattolica di Milano.

Di recente ha pubblicato il suo ultimo libro: "Sii te stesso a modo mio, essere adolescenti nell'epoca della fragilità adulta".

L'ingresso è libero ma la prenotazione è consigliata su eventbrite al seguente link:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-matteo-lancini-a-sapiens-festival-767486281127 aff=oddtdtcreator&fbclid=IwAR0HUfU0TnLvKFja21Eb7HnhsqHD3StKVjVYrqbn26UMJTx77HRM4yuk_Hg

Chi è Matteo Lancini

Psicologo e psicoterapeuta. Presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano. È docente di “Compiti evolutivi e clinica dell’adolescente e del giovane adulto” presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca e di “Psicologia clinica” presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano. All’interno del Minotauro dirige il Master “Prevenzione e trattamento della dipendenza da internet in adolescenza”, coordina la Sezione Adolescenti del Centro di consultazione e psicoterapia e insegna nella Scuola di formazione in Psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto. Come consulente scientifico ha contribuito alla stesura delle premesse per la realizzazione del Piano Adolescenza (2018-2020) della Regione Emilia Romagna. Attualmente è membro del gruppo di lavoro tematico sulla dispersione scolastica (2021-2023) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del Miur. È membro dei seguenti comitati scientifici: Cremit (Centro di ricerca sulla educazione ai media, all’informazione e alla tecnologia) dell’Università Cattolica di Milano, Pearson Academy, Psicologia Contemporanea.