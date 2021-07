Festa dell'oratorio: un grande successo

Tre giorni di festa che hanno regalato tanto divertimento e tanta allegria, ovviamente in assoluta sicurezza.

Festa dell'oratorio

Venerdì, sabato e domenica: tre serate dedicate alla cucina, al divertimento ed alla voglia di stare insieme all'oratorio San Filippo Neri di Milzano. Gli infaticabile volontari dell'oratorio non hanno badato alla fatica ed hanno organizzato tre serate ricche di eventi alle quali tutta la comunità ha risposto presente. Quasi una quarantina di volontari si sono alternati nell'arco delle serate per garantire una organizzazione impeccabile, tutte le norme di sicurezza sempre rispettate, un servizio ristorante degno dei migliori ristoranti stellati e ovviamente tanta allegria. Tutto è pronto per il gran finale: questa sera, grazie all'aiuto dell'Amministrazione ed all'interessamento del sindaco Massimo Giustiziero, è stato montato un maxi schermo nella zona ristorante per tifare Italia tutti assieme. "Ringrazio tutti i volontari per il loro grande impegno e tutti gli intervenuti a queste tre belle serate - ha dichiarato il rappresentate dei volontari dell'oratorio Fabio Sitzia - Tutto l'incasso delle serate sarà devoluto all'oratorio per le varie spese e necessità".