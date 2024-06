Che spettacolo la festa dell'Oratorio di Milzano

E' tornata in grande stile la Festa dell'oratorio di Milzano con un carnet ricco di appuntamenti per tutti i gusti.

Festa dell'oratorio

Per quattro giorni, da giovedì 20 a domenica 23, l'oratorio San Filippo Neri è stato il punto di riferimento per tutto il paese, ma anche per i centri vicini. La tradizionale Festa dell'oratorio anche quest'anno è stata un grande successo, merito delle decine di volontari che si adoperano perché tutto funzioni al meglio, merito della straordinaria offerta culinaria, ce n'è davvero per tutti i gusti, dalla pizza alla tagliata, merito dell'intrattenimento con eventi musicali e sportivi, in poche parole non è mancato davvero niente.

Ultimi eventi

Sabato sera il palco è stato tutto per la Si può fare band, una straordinaria realtà associativa che non solo vuole parlare di disabilità e inclusione, ma dalla parole passa ai fatti mostrando l'incredibile talento ed energia dei tanti musicisti. Questa sera, domenica 23, le luci si accenderanno sulla band Sirio e naturalmente già dalle 18 si potrà fare l'aperitivo e dalle 19 la cucina sarà aperta.