Milzano: fermato furgone pieno di pneumatici da smaltire, due passeggeri risultati irregolari.

Fermato un furgone a Milzano

É successo ieri (giovedì 30 gennaio 2025) alle 16.20 circa. Ad intervenire gli agenti del Corpo Intercomunale della Polizia Locale di Leno i quali hanno fermato un furgone la quale targa è inserita nei varchi in black list: alla sua guida un soggetto con precedenti per traffico illecito di rifiuti. Sia il conducente sia i due passeggeri a bordo di nazionalità senegalese: questi ultimi sono risultati irregolari e portati per il foto segnalamento alla Compagnia Carabinieri di Verolanuova.

Denuncia e sanzione

Il mezzo fermato è risultato pieno di pneumatici da smaltire, privi di formulario pertanto in contrasto a tutti gli articoli del Codice della Strada. Nei loro confronti è scattata anche la denuncia per smaltimento illecito di rifiuti e trasporto senza formulario e una sanzione amministrativa pari a 6.500 euro e denuncia all'Autorità Giudiziaria.