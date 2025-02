Nasce la Book room: Milzano che legge ha una nuova casa

Il club del libro "Milzano che legge" ha una nuova casa dedicata a tutti gli amanti dei libri.

Una grande opportunità

Il successo del book club in continua ascesa tra bancarelle di libri usati, serate di lettura, serate di poesia, incontri con autori e chi più ne ha più ne metta, non ha lasciato indifferente l’Amministrazione guidata dal sindaco Sandra Filippini tanto che appena è stato possibile ha assegnato ai lettori una stanza tutta per loro. E’ nata così la Book room di Milzano che legge, aperta ogni primo mercoledì del mese dalle 18 alle 22, uno spazio deve si chiacchera di libri e di molto altro, dove si può bere un caffè, un thè, mangiare fette di torta e biscotti, donare i propri libri (in buono stato!) o scambiarli, ci sono più di mille titoli a disposizione, in poche parole un luogo accogliente, un punto di ritrovo dove restare pochi minuti o intere ore, naturalmente circondati da scaffali di libri perché uno degli scopi del club è proprio quello di dare una seconda vita ai libri.

"Abbiamo iniziato un anno fa con le bancarelle dei libri usati, più che altro come attività promozionale per il circolo di lettura - ha sottolineato Laura Zani, orgogliosa fondatrice di Milzano che legge insieme a Emma Visini - tantissimi hanno aderito così ci siamo ritrovate piene di libri".

Libri con i quali sono state fatte donazioni all’asilo e alla scuola, libri che qualcuno ha potuto scambiare perché l’idea è proprio quella di creare fermento attorno alla lettura. Laura e Emma e i tantissimi volontari che vengono anche da fuori paese hanno fatto qualcosa di magico: creato un ambiente sicuro e stimolante dove i libri spesso sono un pretesto per iniziare lunghe riflessioni, dove ognuno può parlare o ascoltare senza pregiudizi. Avere un luogo dedicato a Milzano che legge è un vantaggio per molti versi: oltre agli incontri del club di lettura e poesia, in attesa che la bella stagione permetta di usare lo splendido parco comunale dietro al Circolo pensionati, c’è spazio per organizzare i libri ed esporli, confrontarsi e dare vita a tante altre nuove iniziative. Per non perdersene nemmeno una conviene seguire la pagina instagram di Milzano che legge. Il prossimo appuntamento in calendario sarà per martedì 25 febbraio con la lettura de "Le otto montagne" di Paolo Cognetti.