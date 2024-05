79enne cade con la bici, arriva l'elisoccorso.

Incidente

E' successo oggi pomeriggio, sabato 11 maggio, alle 15.30 a Milzano in via Provinciale. Un uomo di 79 anni di Gottolengo è caduto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta ed ha riportato un trauma alla testa.

Soccorso

Sul posto è arrivata l'ambulanza dei volontari di Gambara, l'auto medica di Manerbio e l'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Civile di Brescia con l'elicottero. Sul posto anche la Polizia locale di Leno.