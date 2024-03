Una "coccola" per la Festa della donna

Il Comune unitamente alla Biblioteca hanno pensato di offrire a tutti un evento speciale proprio nella ricorrenza della Festa delle donne.

Festa della donna

Tutte le donne del paese, ma in realtà anche gli uomini, sono stati invitati ad una serata davvero speciale. Una strada di lumini ha accolto i tanti intervenuti, più di un centinaio accorsi nonostante la pioggia, nelle sale del Municipio dove ad accoglierli hanno trovato un cocktail di benvenuto e una nutrita esposizioni di opere d'arte, disegni, fotografie, dipinti, di artisti quinzanesi, naturalmente il fil rouge era "la donna". La serata è poi proseguita con un intrattenimento musicale a cura di MavRick. Per chiudere la serata non poteva mancare una calda tisana come ultima coccola prima di andare a dormire.