orzinuovi

Successo per "Io arrivo prima", la manifestazione benefica organizzata dall'assessorato allo Sport in collaborazione con Rete di Daphne.

Sono partiti questa mattina dalla Rocca San Giorgio indossando le maglie rosa della manifestazione per sensibilizzare alla prevenzione contro i tumori al seno.

Più di 300 persone alla camminata per sensibilizzare sui tumori al seno

Successo per la manifestazione sportiva non competitiva svoltasi questa mattina, domenica, a Orzinuovi. La camminata, cui hanno aderito oltre trecento persone, si è snodata per le strade della città e per i percorsi di campagna, per poi fare ritorno alla Rocca San Giorgio. L'evento è stato organizzato dall'assessorato allo Sport di Mirko Colossi e a Rete di Daphne, associazione e centro antiviolenza. Era presente l'Amministrazione comunale al completo.

Tutti indossavano la maglia loggata "Io arrivo prima", per sensibilizzare sul tema dei tumori al seno. Ogni anno, infatti, il mese di ottobre è dedicato alla sensibilizzazione delle donne sulla prevenzione del tumore al seno. Secondo le stime di AIRTUM-AIOM-Fondazione AIOM, ogni anno in Italia una donna su 9, a prescindere dall'età, è colpita da un tumore al seno. Solo nel 2019, nel nostro Paese sono stati diagnosticati circa più di 53.000 nuovi casi di tumore alla mammella nelle donne. Questi tumori, secondo la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, rappresentano il 30% del totale dei tumori maligni che colpiscono il sesso femminile.