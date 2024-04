Incidente lungo l'ex SS235, un morto.

Incidente mortale questa mattina (mercoledì 10 aprile 2024) lungo l'ex SS235 a Soncino. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 8 in codice rosso. La strada è stata chiusa al traffico.

Due i mezzi coinvolti

Il sinistro, come riportato da PrimaTreviglio, si è verificato lungo il tratto provinciale che collega Soncino a Orzinuovi: due i mezzi coinvolti e tre le persone. Due uomini di 52 e 57 anni e un ragazzo di 26 anni per il quale, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Dove si è verificato il sinistro

Attivata la macchina dei soccorsi

Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro, ad intervenire sul posto l'ambulanza della Croce Verde di Soncino e l'automedica. Per il 26enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Crema e i Vigili del Fuoco di Brescia.